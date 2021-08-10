HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan: Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden 'yüz binlerce sivil tehdit altında' uyarısı

Afganistan: Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden 'yüz binlerce sivil tehdit altında' uyarısı

10.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, yüz binlerce sivilin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. İnsan hakları örgütleri ülkede son bir ayda yaşanan çatışmalarda binlerce kişinin öldüğünü ya da yaralandığını söylüyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne göre sokak çatışmalarının devam ettiği vilayetlerde savaş suçu işleniyor olabilir.

Afganistan: Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden 'yüz binlerce sivil tehdit altında' uyarısı

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken yüz binlerce sivilin tehdit altında olduğunu duyurdu. Kızılhaç, sivillerin korunması için çatışmaların durması çağrısında bulundu, yaralıların tahliyesine ve acil yardım hizmetlerine erişim izni verilmesini istedi.

Kızılhaç, Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların şiddetlendiği son bir ayda en az 4 bin yaralı sivili tedavi ettiğini açıkladı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, çatışmalar sonucu binlerce sivilin öldürüldüğü ya da yaralandığını belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre, Leşkergah ve Kunduz gibi şiddetli sokak çatışmaları yaşanan şehirlerde "savaş suçu işleniyor olabilir."

afgan aile

Afganistan'da Taliban güçlerinin geçen ay başlayan ilerleyişi sürüyor.

Taliban, stratejik önemi yüksek Kunduz dahil 6 vilayet merkezini kontrol altına aldığını açıkladı. Örgüt son olarak Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı ele geçirdi ve hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını duyurdu.

Taliban: Afganistan'da 6 vilayet merkezinde kontrolü sağladık

Pazar günü şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pol ve Talokan'da kontrolü sağlayan örgüt güçleri, daha önce de Nimroz vilayetinin merkezi Zaranc ile Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ı ele geçirmişti.

afgan ordu güçleri

BM, şiddetin tırmanması sonucu sadece son bir ayda 1000'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Yine BM'nin paylaştığı verilere göre, ülkede yaşanan çatışmalar sonucu 350 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) dün yapılan açıklamada; Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde 72 saat içinde 27'den fazla çocuğun çatışmalar sonucu hayatını kaybettiği, 136 çocuğun ise yaralandığı belirtilmişti.

çocuk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacakiPhone kullanıcılarının yaklaşık yüzde 44'ü geçiş yapacak
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldiİtalya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye! 36 yıl sonra baba-oğul bir araya geldi
Pentagon'dan Afganistan açıklamasıPentagon'dan Afganistan açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Afgan gazetecinin videosuna soruşturma

Afgan gazetecinin videosuna soruşturma

Uğur Şahin'den yeni açıklama: Şu an gerekmiyor

Uğur Şahin'den yeni açıklama: Şu an gerekmiyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.