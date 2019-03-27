Afganistan uyruklu 21 kaçak yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmak isteyen 21 mülteci ve bir organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Antandros mevkiinden Yunanistan’ın Midilli’ye göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil jandarmalar tarafından yapılan çalışma ile M.H. isimli organizatör ile 11’i erkek, 4’ü kadın ve 4’ü çocuk toplam 21 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı. Adli makamların talimatıyla organizatör ve mülteciler hakkında adli ve idari işleme başlandı.

