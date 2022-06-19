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Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

19.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'dan Afganistan'a gönderilen düzensiz göçmen sayısı 454'e yükseldi

Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklulardan 227'si daha Malatya'dan uçakla ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma ve polis eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e ineceği belirtildi.

Malatya Havalimanında dün gece başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 454 düzensiz göçmen Afganistan'a gönderildi.

Malatya'dan 21 Haziran'a kadar 3 charter seferiyle 681 Afgan uyruklu düzensiz göçmen daha sınır dışı edilecek.

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