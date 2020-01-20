Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçme hazırlığındaki 25 Afgan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi, Bostancı Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli işlemlere başlandı.

