HABER
  4. Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçme hazırlığındaki 25 Afgan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi, Bostancı Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan çalışmada Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçme hazırlığındaki 25 Afgan uyruklu düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi, Bostancı Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 25 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli işlemlere başlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
İki katlı apartmanda yangınİki katlı apartmanda yangın
İran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildiİran plakalı TIR'da 183 kilo eroin ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

MHP'li ve AK Parti'li başkanlar kavga etti: 4 yaralı

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Irak'ta göstericiler yolları kapattı! Resmi tatil ilan edildi

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Kritik Libya Zirvesi sona erdi

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

Sokak ortasında dehşet! Hayati tehlikesi var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı (Abdülkerim Çevik kimdir, neden öldürüldü?)

Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Şırnak’ta buz kesti! Soğuktan şelaleler dondu

Kent buz kesti! Soğuktan şelaleler dondu

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Trafiği birbirine katıp terör estirdiler

Köpek sürücünün üzerine atladı, kontrolden çıkan otomobil devrildi

Köpek sürücünün üzerine atlayınca...

Kara yoluna çıkan domuz sürüsü vatandaşları şaşırttı

Yola indiler! Vatandaş korku dolu gözlerle izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.