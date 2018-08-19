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Afganistan uyruklu çobanın sulama kanalında cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:52 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu çobanın sulama kanalında cesedi bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde Afganistan uyruklu çobanın sulama kanalında cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu ceset, kanaldan çıkarıldı.

Alpu ilçesinde çobanlık yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu Merza Mohammed'e (38) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
alpu ilçesi Eskişehir kanal sulama

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