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Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:24 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Tokat'ın Almus ilçesinde Afganistan uyruklu genç av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski Almus mevkisinde silahla vurularak öldürülmüş erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Afganistan uyruklu Nizam Nazari'ye (19) ait olduğunu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Nazari'nin cesedi Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Nazari'nin aynı yaştaki ev arkadaşının patronundan kaçmak için para ve araç istediği iddiası üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan uyruklu Almus cinayet Tokat

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