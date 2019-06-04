AFGANİSTAN UYRUKLU GENÇ CEBİNDEKİ PARAYI VERMEYİNCE BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIĞLU / İSTANBUL DHA

Fatih, Avrasya Tüneli Asya'dan Avrupa'ya geçişte Bakırköy istikametinde Afganistan uyruklu gencin önünü kesen kimliği belirsiz kişi yada kişiler cebindeki parayı istedi. Afgan genç önünü kesen şüphelilere cebindeki parayı vermek istemeyince bıçaklandı. Afgan genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yada şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Fatih, Avrasya Tüneli Asya'dan Avrupa'ya geçtikten sonra Bakırköy istikametinde gece saat 03:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu bir genç, iddiaya göre Avrasya Tünel çıkışının yakınlarında yolda yürürken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce durduruldu. Afgan gençten para isteyen şüpheli ya da şüpheliler, cebindeki paraları vermek istemeyen genci bıçakladı.

TÜNEL GİRİŞİNDEKİ GÖREVLİ POLİSLER OLAY YERİNE KOŞTU

Genç adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yada şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir kişi Afgan genci yerde kanlar içinde görünce durumu hemen '155 İhbar ' hattına bildirdi. İhbar üzerine Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş güzergahı üzerinde ki kontrol noktasında görevli polisler hemen olay yerine koşarken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Afgan gence ilk müdahaleyi yaparak Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Afgan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparak delil aradı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

