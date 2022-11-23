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Afganistan uyruklu kişi, eşini yüzüne attığı sıvı ile yaraladı

23.11.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Afganistan uyruklu Kasım A., tartıştığı aynı uyruklu eşi Zanab N.'yi yüzüne attığı henüz bilinmeyen sıvı ile yaraladı.

Afganistan uyruklu kişi, eşini yüzüne attığı sıvı ile yaraladı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokaktaki 2 katlı binada meydana geldi. Afganistan uyruklu Kasım A. ile eşi Zanab N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kasım A., eşi Zanab N.'yi yüzüne attığı sıvı ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Kasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri Zanab N.'nin yüzüne atılan sıvı ile ilgili araştırma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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