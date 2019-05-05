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Afganistan uyruklu kişiyi kemerle darbeden şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da Afganistan uyruklu kişiyi kemerle darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Afganistan uyruklu kişiyi kemerle darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu bir kişinin, 3 kişi tarafından darbedildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese gitti.

Polis ekipleri, darbedilen kişinin arkadaşının verdiği ifade doğrultusunda kimliği tespit edilen şüpheliler Berat Mustafa Ç. (20), Yücel Ç. (19) ve B.K'yı (13) gözaltına aldı. Şüphelilerden Yücel Ç'nin cep telefonunda Afganistan uyruklu F.R.B'yi kemerle darbettikleri anın kayıtları ile cinsel içerikli videolar tespit edildi.

Şüphelilerin, 24 Nisan'da alkol aldıktan sonra gece sokakta karşılaştıkları Afganistan uyruklu kişiyi eve götürüp darbettikten sonra elini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda D-300 kara yolu üzerinde buldukları F.R.B'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret, Atatürk'e hakaret, müstehcenlik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme" suçlarından adli işlemler yapılan şüphelilerden Berat Mustafa Ç. ve Yücel Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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