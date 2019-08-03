Afganistan uyruklu zanlı cinayeti itiraf etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Afganistan uyruklu Malik Gülen'i (27) çıkan tartışma sonucu satırla öldüren ve olayın ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan vatandaşı Beitollah Tatlıdil (22), savcılık ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Cinayeti tek başıma işledim. Beni azmettiren, yardım eden hiç kimse yoktur. Pişmanım." dedi.

Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Afganistan uyruklu Malik Gülen'i, 26 Temmuz'da çıkan tartışma sonucu satırla öldüren ve olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan vatandaşı Beitollah Tatlıdil, savcılık ifadesinde, Malik Gülen'in ailesi ile kendi ailesinin Afganistan'da birbirlerini tanıdıklarını söyledi.

Tatlıdil, ifadesinde şunları kaydetti:

"Maddi durumum kötü olduğu ve Malik'in parası olduğu için 23 Temmuz'da kendisinden para istedim. Evde bulunan kişiler çalışmak için dışarıya çıkmıştı. Özellikle kimsenin olmadığı zamanı seçmedim. Kendisinden para istedim o da bana sinkaflı küfürler ederek para vermeyeceğini söyledi. Bu nedenle aramızda tartışma başladı. Birbirimize vurduk. Masa üzerinde bulunan siyah saplı bıçağı alarak bana bir iki hamle yaptı. Bir hamlesi beni hafif şekilde yaraladı. Ben de sopa sandığım, yerde bulunan, ancak yatağın altında olduğu için ucunu tam olarak göremediğim ve elime alınca satır olduğunu anladığım kesici alet ile ona vurdum. Yaralanınca hemen yere düştü. Bulduğum elektrik kablosu ile tek başıma öldürdüm. Daha sonra sürükleyerek bodrum kısmına götürdüm. Kırşehir'e arkadaşımın yanına gittim. Arkadaşım bana teslim olmamı söyledi. Aramızda eşcinsel bir ilişki yoktur. Bana karşı cinsel bir saldırı olmamıştır. Sadece ailesel husumet ve olay günü bana para vermeyerek, küfür etmesinden dolayı aramızda çıkan kavga neticesinde öldürdüm."