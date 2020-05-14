Afganistan ve İran’dan nehirde boğulan göçmenler için soruşturma

Göçmenlerin İranlı sınır muhafızlarınca nehre itildiğine dair iddialar bulunuyor.Afganistan - İran sınırındaki Haret bölgesinde Mayıs ayı başında 57 göçmenin darp edilerek nehre atılması olayına yönelik iki ülkenin ortak bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı tarafından olayı soruşturmakla görevlendirilen komitenin başında bulunan Muhammed Hamit Tahmasi, olayın neden ve nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için Herat bölgesinde çalışmalara başladıklarını söyledi. Söz konusu işbirliğini İranlı yetkililer de teyit etti.

1 Mayıs’ta meydana geldiği belirtilen olayı soruşturan yetkililerden HabiburrahmanPidram, Herat'tan İran’a girmeye çalışan 57 erkeğin İran sınır muhafızlarınca gözaltına alındığını söylemişti. Göçmenlerin 24 saat gözaltında tutulduktan sonra nehir kenarına getirildiğini aktaran Pidram, burada dövülerek nehre atlamaya zorlandıklarını ve geri dönmelerinin emredildiğini söylemişti. Pidram, yüzme bilenlerin nehre atladığını, diğerlerinin ise muhafızlar tarafından silah zoruyla ya da itilerek nehre atıldığını kaydetmişti.