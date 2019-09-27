Afganistan yarın sandık başına gidiyor

Taliban saldırılarının devam ettiği ve güvenlik tehdidinin sürdüğü ülkede halk, yeni cumhurbaşkanın seçmek için yarın oy kullanacak.

Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı.

Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfının hazırladığı son rapora göre, yarınki seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısı katılmayabilir.

Raporda, sayısı hayli fazla olan iç göçmenlerin de oy kullanma hakkına sahip olmadığı belirtildi.

2014'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminde 8 milyondan fazla seçmen oy kullanılmıştı.

O İLÇELERDE SEÇİM YOK

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelinde 34 vilayette seçim yapılacağını belirtse de Bağımsız Seçim Komisyonu, Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılmayacağını açıkladı.

Resmi olmayan rakamlara göre Sar-i Pul, Cüzcan, Faryab, Belh, Kunduz, Bağlan, Tahar, Herat, Gor, Badgis, Helmand gibi vilayetlerdeki 40'ın üzerinde ilçe Taliban kontrolünde bulunurken, 100'ün üzerinde ilçe de Taliban tehdidi altında.