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Afganistan Yeniden Terör Örgütlerinin Sığınağı Olur Mu?

16.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taleban’ın Afganistan’da yeniden denetimi ele geçirmesinin ardından ABD yönetimi, bu ülkede yeniden terör gruplarının ortaya çıkması olasılığını masaya yatırıyor

Afganistan Yeniden Terör Örgütlerinin Sığınağı Olur Mu?

Taleban’ın Afganistan’da yeniden denetimi ele geçirmesinin ardından ABD yönetimi, bu ülkede yeniden terör gruplarının ortaya çıkması olasılığını masaya yatırıyor. Assosicated Press haber ajansının haberine göre, bu çerçevede dün bazı senatörlerle bir konferans görüşmesi yapan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taleban'ın denetimi hızla ele almasıyla birlikte şu ana kadarki beklenti ve değerlendirmelerin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Haziran ayında üst düzey Pentagon yetkilileri El Kaide gibi terör gruplarının Afganistan’da yeniden örgütlenmeye başlayabileceğini ve iki yıl gibi bir sürede ABD’ye yeniden saldırı yapabilecek hale gelebileceğini belirtti. Uzmanlar, Taleban’ın yönetimi devralmasıyla birlikte Afganistan’da yeniden radikal terör gruplarının kolayca yapılanabileceğini iddia ediyorlar.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir üst düzey ABD’li güvenlik yetkilisi de AP ajansına yaptığı değerlendirmede El Kaide’nin Afganistan’da tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde bir toparlanma sürecine girebileceğini söyledi.

Biden yönetiminin, istihbarat birimlerinin bu yöndeki gelişmeleri takip etmek için yoğun bir çalışma yaptığına dair senatörlere bilgi verdiği ifade ediliyor. Ancak Afganistan’daki askerlerin geri çekilmesiyle birlikte sahadan gelen istihbarat bilgilerinde de sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

İstihbarat uzmanları da bölgedeki ABD askerlerinin desteği ve güvencesiyle çalışan istihbarat ajanlarının askerlerin çekilmesinin ardından faaliyetlerind ciddi zorluklar yaşayacağına bunun da bilgi akışını olumsuz etkileyeceğine dikkat çekiyorlar.

Olası güvenlik ve geleceğe yönelik terör tehditleri nedeniyle ABD’de çok sayıda senator ve temsilciler meclisi üyesi ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme ve Taleban’ın yönetimi devralması durumunu sert bir biçimde eleştiriyorlar.

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