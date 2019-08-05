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Afganistan Yüksek Risk Konseyi’nden Afgan halkına ’Doha’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Afganistan’da Yüksek Risk Konseyi bugün bir basın toplantısı gerçekleştirerek, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Afganistan barış görüşmeleri hakkında halka bilgi verdi.Afganistan’da din alimleri, eski Taliban liderleri ve görevlileri tarafından oluşturulan Yüksek Risk Konseyi, başkent Kabil’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Afganistan’da Yüksek Risk Konseyi bugün bir basın toplantısı gerçekleştirerek, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Afganistan barış görüşmeleri hakkında halka bilgi verdi.
Afganistan’da din alimleri, eski Taliban liderleri ve görevlileri tarafından oluşturulan Yüksek Risk Konseyi, başkent Kabil’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Konsey basın toplantısında, Katar’ın başkenti Doha’da (ABD) Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Taliban arasında gerçekleştirilen Afganistan barış görüşmelerinin 8. toplantısındaki detayları Afgan halkıyla paylaştı. Konsey, toplantıda yabancıların Afganistan’ı terk etmesi, barış sağlanması, Afgan güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalarda sivil unsurlara dikkat edilmesi konularının görüşüldüğünü bildirdi. Önce barış sağlanması ve sonrasında Afganistan’da seçim yapılması, seçimin de şeffaf bir şekilde yapılması gerekliliği görüşüldü.
Basın toplantısına katılan din alimlerinden Maulavi Mohammadullah, “Ben barışın seçimden daha gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz geçen seferki seçimin şahidiyiz. Halkın canına mal olmuştu. Biz kanla beslenen seçimi istemiyoruz. Önce barış, sonra seçim. Afganistan hükümetinden hapiste uzun süredir yatanları, barışa faydalı olanları serbest bırakmasını istiyoruz. Halilzad’dan istediğimiz Doha toplantısında sivil halkı düşünerek hava saldırılarında ya da bombalı saldırılarda yanlış operasyonlar yapılmaması. Taliban’dan isteğimiz ise sivil halkı kendine siper almaması ve halkı düşünmesidir” dedi.

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