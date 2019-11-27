Afganistan'a 'Çocuklara Cinsel Tacizi Araştıran Aktivistleri Bırakın' Çağrısı

Amerika ve uluslararası insan hakları örgütleri, Afganistan’da tutuklu iki sivil toplum kuruluşu çalışanının serbest bırakılması çağrısı yaptı. Muhammed Musa ve Ehsanullah Hamidi, Afganistan’ın Logar bölgesindeki 6 okulda, en az 546 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunulduğu iddialarına ilişkin bir araştırma yürütüyorlardı.

Erkek çocuklarına yönelik cinsel taciz iddiasına ilişkin yaptıkları araştırmaya dair daha önce İngiliz Guardian gazetesine açıklamalarda da bulunan Musa ve Hamidi, Afganistan Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından gözaltına alındılar.

2 aktivistin gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yayınlan kurum, Musa ve Hamidi’nin yabancı bir ülkeden sığınma hakkı almak için yalan söylediklerini kabul ettiklerini iddia etti.

Amerika’nın Afganistan Büyükelçisi John Bass, Direktörlük tarafından yayınlanan ve Muhammed Musa’nın, araştırmalarını bitirmediklerini ve yaptıkları açıklamalarla hata yaptıklarını söylediği videoyu, Sovyet tarzı bir yöntem olarak gördüklerini söyledi ve eleştirdi.