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Afganistan'a 'Çocuklara Cinsel Tacizi Araştıran Aktivistleri Bırakın' Çağrısı

27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Amerika ve uluslararası insan hakları örgütleri Afganistan’da tutuklu iki sivil toplum kuruluşu çalışanının serbest bırakılması çağrısı yaptı

Afganistan'a 'Çocuklara Cinsel Tacizi Araştıran Aktivistleri Bırakın' Çağrısı

Amerika ve uluslararası insan hakları örgütleri, Afganistan’da tutuklu iki sivil toplum kuruluşu çalışanının serbest bırakılması çağrısı yaptı. Muhammed Musa ve Ehsanullah Hamidi, Afganistan’ın Logar bölgesindeki 6 okulda, en az 546 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunulduğu iddialarına ilişkin bir araştırma yürütüyorlardı.

Erkek çocuklarına yönelik cinsel taciz iddiasına ilişkin yaptıkları araştırmaya dair daha önce İngiliz Guardian gazetesine açıklamalarda da bulunan Musa ve Hamidi, Afganistan Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından gözaltına alındılar.

2 aktivistin gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yayınlan kurum, Musa ve Hamidi’nin yabancı bir ülkeden sığınma hakkı almak için yalan söylediklerini kabul ettiklerini iddia etti.

Amerika’nın Afganistan Büyükelçisi John Bass, Direktörlük tarafından yayınlanan ve Muhammed Musa’nın, araştırmalarını bitirmediklerini ve yaptıkları açıklamalarla hata yaptıklarını söylediği videoyu, Sovyet tarzı bir yöntem olarak gördüklerini söyledi ve eleştirdi.

Amerika Büyükelçisi Bass, Twitter hesabından yayınladığı mesajda her iki sivil toplum örgütü çalışanının da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Londra merkezli Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada da Musa ve Hamidi’nin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu ve ikilinin kötü muamele ve işkence görme riski altında oldukları belirtildi.

Af Örgütü’nden Samira Hamidi “Bu korkunç suç hakkında konuşanları cezalandırmak yerine yetkililer bu suçu işleyenleri yargı önüne çıkarmalılar” dedi.

Erkek çocuklara yönelik cinsel taciz iddialarının ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, iddialardan son derece rahatsız olduğunu ve Eğitim Bakanlığı’na konuya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca tutuklu iki aktivistin Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmelerini istedi ancak serbest bırakılmaları yolunda bir ifade kullanmadı.

Öte yandan cinsel taciz iddialarını gündeme taşıyan İngiliz Guardian gazetesi, tacize uğrayan çocuklardan bazılarının aileleri ve kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Ülke nüfusunun yarıdan fazlası 15 yaşın altında olan Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaş en çok çocukları etkiliyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son rapora göre Afganistan’da sadece geçen yıl 927 çocuk hayatını kaybetti.

Ülkede genç yaştaki çocuklar, cinsel tacizlere maruz kalmalarının yanısıra terör örgütleri ve Taleban tarafından silah altına alınıyor, eylemlerde kullanılıyor ya da intihar bombacısı olarak yetiştiriliyorlar.

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