Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Badgis'in Cavand ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.
NATO kuvvetlerinin havadan destek verdiği operasyonda 10 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Şahabi, 16 DEAŞ üyesinin yakalandığını belirtti.
Şahabi, yakalananların yabancı uyruklu olduğunu vurguladı.
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