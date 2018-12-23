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Afganistan'da 10 Taliban militanı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

Afganistan'da 10 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü Taliban'a karşı düzenlediği operasyonda 10 örgüt militanı ölü ele geçirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Afgan ordusu ve güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü arama ve kordona alma operasyonunda örgüt üyeleri ile çatışma yaşandı.

Çatışmada 10 militan öldürüldü, 5 militan ise sağ ele geçirildi.

Öte yandan çatışmada 2'si kadın 3 sivil de yaralandı. Yetkililer, sivillerin yaralanmasından militanları sorumlu tuttu, örgütü sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Örgüt olayla ilgili açıklama yapmadı.

Yetkililer, bir zamanlar Taliban'ın kalesi konumundaki Kandahar'da düzenlenen operasyonların örgüte büyük darbe vurduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kandahar Taliban

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