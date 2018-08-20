HABER

Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 09:46 | Son Güncelleme

Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde 100'den fazla yolcunun Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.

Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Oltu'yu sağanak ve dolu vurduOltu'yu sağanak ve dolu vurdu
Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadıGelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: Seçim Mart 2019'da yapılacak

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Erdoğan'dan dikkat çeken karar

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

FETÖ'cüler kurban pazarında ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.