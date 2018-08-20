Afganistan'da 100'den fazla yolcu kaçırıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde 100'den fazla yolcunun Taliban tarafından kaçırıldığı bildirildi.
Kunduz Emniyet Amiri Safiullah Mahzen, militanların, başkent Kabil'e gitmekte olan 3 otobüsü, Kunduz'un Han Abad ilçesinde durdurarak yolcuları kaçırdığını söyledi.
Yolcuların serbest bırakılması için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini ifade eden Mahzen, militanlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti.
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