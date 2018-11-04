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Afganistan'da 13 ton uyuşturucu imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Afganistan'da 13 ton uyuşturucu imha edildi

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde ele geçirilen 13 ton uyuşturucu, yakılarak imha edildi.

Herat Emniyet Müdürü Aminullah Amarhil, Herat'ta 8 ayda ele geçirilen 13 ton uyuşturucu maddenin yakılarak imha edildiğini, uyuşturucu kaçakçılığı yapan 454 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Amarhil, kaçakçıların, uyuşturucu maddeyi Herat üzerinden komşu ülkelere sokmaya çalıştığını belirtti.

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