Afganistan'da 14 Patlama 100'den Fazla Yaralı

Afganistan’nın Celalabad şehrinde meydana gelen patlamalarda 123 kişi yaralandı. Şehrin güneyindeki meydanlar, restoranlar ve pazar yerlerinde 14 adet bomba patladı.

Henüz saldırıları üstlenen olmadı ancak Pakistan sınırında olan bölgede Taleban denetimi elinde tutuyor ve burada IŞİD’in de varlık gösterdiği biliniyor.

Afganistan’ın bağımsızlığının yüzüncü yılını kutladığı gün yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden kimse olmadı ancak son olarak Cumartesi günü Kabil’de IŞİD’in üstlendiği saldırıda 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika ve Taleban arasındaki barış görüşmelerinin sürüyor olmasına rağmen ülkede şiddet olayları azalmıyor.

