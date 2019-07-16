HABER

Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Mezar-ı Şerif'te anma töreni düzenlendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunca gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, yaptığı konuşmada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin planlayıcısı olduğunu, Gülen ve takipçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi planlayarak darbe yapmaya kalkıştıklarını söyledi.

FETÖ'cülerin ülkenin demokratik kurumlarını savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı askeri güç ve ölümcül silahlar kullanmaktan çekinmediklerini ifade eden Alpay, 251 kişinin şehit, binlerce vatandaşın yaralanmasına neden olduklarını belirtti.

Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Geriye baktığımızda bu çok acı deneyimden iki gurur vesilesi ortaya çıkmıştır. Birincisi; Türk halkının cesaret ve kararlılığıdır. Toplumun ve siyasi yelpazenin her kesiminden vatandaşlarımız darbecilere karşı sokağa dökülerek kendilerini korkusuzca silahların, tankların önüne atmış ve tarihi bir direniş ve dayanışma örneği sergileyerek, demokratik haklarını talep etmişlerdir. Türk milleti bir bütün olmuştur. İkincisi ise Türk milleti tüm dünyaya demokrasiye sahip çıktığını ve çıkacağını göstermiştir.''

Türkiye'nin, darbe girişiminin faili olan FETÖ ve milli güvenliği tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesinin, halkın da desteğiyle kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Alpay, FETÖ'nün on yıllar boyunca, okul ve dershanelerden başlayarak oluşturduğu karanlık şebekenin ve evvelce gerçekleştirdiği haince eylemlerin de değerlendirilmesi gerektiğini, her şeyin hayırsever bir eğitim girişimi kisvesi altında başladığını kaydetti.

Başkonsolos Alpay, tohumları atılan ve sonrasında kök salan FETÖ terör örgütünün, devletin kaynakları ve otoritesini örgüt çıkarları doğrultusunda kötüye kullanmak suretiyle ekonomik ve siyasi nüfuzunu güçlendirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'deki ana omurgasını kaybeden örgütün, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalıştığını anlatan Alpay, dolayısıyla Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelenin daha büyük önem kazandığını vurguladı.

- Maarif Vakfının çabaları

Alpay, FETÖ'nün dünya genelinde eğitim sektöründe yürüttüğü karanlık çalışmaların engellenmesi için Türkiye Maarif Vakfının dünyanın dört köşesinde aktif bir gayret içinde olduğunu, neticede 20'den fazla ülkenin, 110'u aşkın FETÖ mensubunu Türkiye'ye sınır dışı ettiğini, 36 ülkenin FETÖ'yle iltisaklı okul ve dil kurslarını sonlandırdığını ve 18 ülkenin de okulları Maarif Vakfına devrettiğini bildirdi.

Dost ve kardeş Afganistan'da "Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfına Devrine Dair Mutabakat Zaptının'' 26 Şubat 2018'de imzalandığını ve 24 Nisan 2018'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Alpay, böylece geçmişte FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Çağ Eğitim Kurumları adlı hükümet dışı kuruluş tarafından idare edilen ve mutabakat zaptında kayıtlı 12 devlet okulunun TMV'ye devrinin tamamlandığını söyledi.

Alpay, TMV Afganistan Direktörlüğünün, halihazırda 15 okulda 46'sı Türk, 550'den fazla eğitim personelini istihdam ettiğini, okullarda 4 bin 500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca da Afganistan ile Türkiye arasında yüzyıllara dayanan dostluk bağının olduğunu ve her iki ülkenin iyi ve kötü günlerinde birbirlerinin yanında olduğunu söyledi.

Türkiye'de üç sene önce demokrasiyi ayak altına almak isteyenler tarafından gerçekleştirilen darbe kalkışmasını kınayan ilk ülkenin Afganistan olduğunu hatırlatan Şuca, iki ülke arasındaki dostluğun ebedi olduğunu belirtti.

PARTNERGöğüslerinizin büyük görünmesi için...Göğüslerinizin büyük görünmesi için...
Katı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılarKatı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılar
Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyorRus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'deki ölümün ardından soruşturma başlatıldı

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.