HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Afganistan’da 1500 Kadar ABD Vatandaşı Var”

“Afganistan’da 1500 Kadar ABD Vatandaşı Var”

26.08.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahliye operasyonları başladığında Afganistan'dan ayrılmak isteyen 6 bin kadar ABD vatandaşının olduğunu, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünün tahliye edildiğini açıkladı

“Afganistan’da 1500 Kadar ABD Vatandaşı Var”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da Amerikalı olduğu düşünülen yaklaşık 1.500 kişinin kaldığını ve tahliye operasyonları başladığında ülkede ayrılmak isteyen 6 bin kadar Amerikan vatandaşının olduğunu söyledi.

Blinken, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana "en az 4 bin 500 Amerikan vatandaşını ve muhtemelen daha fazlasını tahliye ettiğini" ve yalnızca son günde 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Blinken Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Son 24 saat içinde ayrıca yaklaşık 500 Amerikalı ile doğrudan temas halindeyiz ve havaalanına güvenli bir şekilde nasıl ulaşacakları konusunda özel talimatlar verdik" dedi.

Blinken, "Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalılar olabilecek bu bin kişiyle, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla yoğun bir şekilde günde birkaç kez temas kuruyoruz" dedi.

Ancak Dışişleri Bakanı, bu kişilerin bazılarının ülkeyi terk etmiş olabileceğini, bazılarının aslında Amerikalı olmayabileceğini ve bazılarının kalmayı tercih edebileceğini kaydetti.

Blinken "Yaklaşık bin kişilik bu listeden, Afganistan'dan ayrılmak için aktif olarak yardım arayan Amerikalılar’ın sayısının düşük, muhtemelen önemli ölçüde daha düşük olduğuna inanıyoruz" dedi ve sayıların her saat değişebileceği konusunda uyardı.

Antony Blinken şimdiye kadar tahliye edilen 82 binden fazla kişinin yüzde 45 ila yüzde 46'sının kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Antony Blinken, Amerikalılar’ın Dışişleri Bakanlığı'na kayıt yaptırmaları gerekmediği için, bunun kesin sayımları zorlaştırdığını kaydetti.

Blinken, Afganistan'dan ayrılmak isteyen hem Amerikalılar hem de diğerlerine yardım etme çabalarında herhangi bir son tarih olmadığını ve bu çabanın "gerektiği sürece" devam edeceğini bildirdi.

Blinken, "Şunu net bir şekilde ifade etmeme izin verin: Bunca yıldır yanımızda olan ve ayrılmak isteyen birçok Afgan ve ayrılmaya karar veren kalan Amerikan vatandaşlarına yardım etmek için çalışmalarımızda herhangi bir son tarih yok. Bu çaba 31 Ağustos'tan sonra her gün devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hava tahliyeleri Salı gününe kadar sürecek olmasına rağmen, ABD ordusu son iki gün, operasyonun odağını kaçan sivillere yardım etmekten kendi birliklerini tahliye etmeye kaydıracağını bildirmişti.

“Beğensek de beğenmesek de kontrol Taleban’da”

Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gündeminde Taleban ile ilişkiler de vardı. Taleban ile ABD vatandaşlarının ve diğerlerinin Afganistan'dan çıkarılmasını kolaylaştırmak için muhatap olduklarını söyleyen Blinken, "Beğensek de beğenmesek ülkenin büyük ölçüde kontrolü Taleban’da” dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Taleban liderliğindeki bir hükümetle gelecekteki herhangi bir ilişkinin, o hükümetin eylemlerine bağlı olacağının altını çizdi.

Blinken, Taleban ve Afgan hükümetinin eski üyeleri arasında, örneğin bir yetki devri ve gelecekteki bir hükümette bir miktar kapsayıcılık konusunda hala görüşmeler ve konuşmaların sürdüğünü de söyledi.

Acil durum planları masada

Blinken’ın hemen ardından Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, basın brifingi düzenledi. Psaki, Başkan Joe Biden’ın, ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra Afganistan'da kalması gerektiğine karar vermesi durumunda acil durum planları hakkında Çarşamba günü erken saatlerde bilgilendirildiğini kaydetti.

Psaki Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkana bu sabah acil durum planları hakkında bilgi verildi ve 31 Ağustos'a kadar görevimizi tamamlama yolunda olmamıza rağmen planları değiştirmeye karar vermesi halinde isteğe seçenekleri sürüyor" dedi.

ABD basınında Salı günü yer alan haberlerde Biden'ın komutanlardan, ABD kuvvetlerinin daha uzun süre kalması gerekmesi durumunda alternatif planlar hazırlamalarını istediği yer almıştı.

Bu planlar, Beyaz Saray'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de dahil olmak üzere Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin üyeleriyle yapılan sabah toplantısında sunuldu.

Öte yandan Psaki, iki Temsilciler Meclisi üyesinin yakın zamanda gerçekleştirdiği Afganistan ziyaretinden Beyaz Saray’ın “Kongre üyeleri yoldayken” haberdar olmadığını doğruladı.

Her ikisi de Irak Savaşı’nda çatışmış olan Kongre üyeleri Seth Moulton ve Peter Meijer, ortak açıklamalarında, durumu yerinde görmek için gizlice Afganistan'a gittiklerini duyurmuşlardı.

Psaki, "Seçilmiş yetkililer de dahil olmak üzere tüm Amerikan vatandaşlarına tavsiyemiz sürüyor; Afganistan'a seyahat etmenin zamanı değil” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçtiİstanbul Boğazı'nda bir ilk! 1,5 dakikada geçti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesindeMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden endişelendiren harita! Edirne alarm seviyesinde
Kritik sınır kapısı tek yönlü açılıyor!Kritik sınır kapısı tek yönlü açılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedef Kabaş'ın yat paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Sedef Kabaş'ın yat paylaşımı sosyal medyada olay oldu!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Taliban'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Fatih Terim: Gerçekleşmek üzere olan transferimiz var

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.