Afganistan'da 181 mahkum serbest bırakıldı

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla ramazan ayı dolayısıyla 181 mahkum serbest bırakıldı.

Herat Hapishanesi Başkanı Meyvand Samadi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle Cumhurbaşkanı Gani'nin kararıyla vilayetteki hapishanedeki 181 mahkumun serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest kalanların çeşitli suçlar nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan mahkumlar olduğunu ifade eden Samadi, ayrıca Cumhurbaşkanı'nın kararıyla hapishanedeki 169 mahkumun cezasının da indirildiğini kaydetti.

Samadi, Herat'ın çeşitli hapishanelerinde 3 bin mahkumun bulunduğunu vurguladı.

Serbest kalan mahkumlardan Muhammed İshak, uzun zaman sonra ailesiyle bayramı beraber geçireceğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

