Afganistan’da 2 ABD Askeri Öldü

Afganistan’ın doğusunda Afgan askeri üniforması giyen bir kişinin açtığı ateşte 2 Amerikan askeriyle 1 Afgan askeri yaşamını yitirdi.

Olay sırasında ayrıca 6 Amerikan askeriyle 3 Afgan askeri de yaralandı.

Olay, Nangarhar eyaletinin Shirzad bölgesinde Amerika ve Afgan güçlerinin birlikte bulunduğu bir sırada meydana geldi.

Yetkililer, Afgan üniforması giyen bir kişinin askerlere doğru otomatik silahla ateş açtığını belirtti.

Taleban saldırıyı henüz üstlenmedi. Yetkililer de bunun içten bir saldırı olup olmadığını araştırıyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı bu tür saldırıların Kabil-Washington arasındaki işbirliğini etkilemeyeceğini kaydetti.

Saldırganın çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Nangarhar eyelet konseyi üyesi Sohrab Qaderi ise saldırganın güvenlik güçleri arasına sızan militan olduğunu söyledi ancak hangi gruba bağlı olduğunu açıklamadı.

Geçen yıl Afganistan’daki en üst düzey asker olan General Austin Miller üsse sızan bir Taleban militanın ateşinden son anda kurtulmuş, yanında yürüyen Afgan General hayatını kaybetmişti.

Afganistan’da 14 bin Amerikan askeri bulunuyor.

