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Afganistan’da 2018’de Rekor Sayıda Sivil Can Kaybı

24.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler raporunda göre Afganistan’da sivil can kayıplarının sayısının tutulmaya başlandığı 2009’dan bu yana en fazla ölüm 2018’de gerçekleşti

Afganistan’da 2018’de Rekor Sayıda Sivil Can Kaybı

Birleşmiş Milletler raporunda göre Afganistan’da sivil can kayıplarının sayısının tutulmaya başlandığı 2009’dan bu yana en fazla ölüm 2018’de gerçekleşti.

Rapora göre ölümlerin artmasının nedenleri arasında IŞİD’in intihar saldırılarını arttırması ve Amerika liderliğindeki koalisyonun artan hava operasyonları var.

Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Misyonu’nun raporuna göre geçen yıl Afganistan’da 3,804 sivil hayatını kaybetti.

Bu rakam organizayonun 2009’da sivil can kayıpları sayısını tutmaya başlamasından bu yana en fazla sivil can kaybı anlamına geliyor.

Rapora göre 2018’de 7,189 sivil de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto sivil kayıp sayısını “oldukça rahatsız edici” ve “kabul edilemez” olarak niteledi.

Çatışmalar nedeniyle binlerce Afgan kendi ülkesinde mülteci konumunda. Binlercesi de komşu ülkeler ve Avrupa’ya gitti.

Rapora göre ölümlerin yüzde 63’ü direnişçilerin neden olduğu kayıplar. Ölümlerden Taleban yüzde 37, IŞİD yüzde 20, yüzde 6 da diğer hükümet karşıtı gruplar sorumlu tutuluyor.

Hükümetle Amerikan ve NATO müttefikleri sivil ölümlerin yüzde 24’ünden sorumlu tutuluyor.

Rapor, Afgan ve uluslararası güçler nedeniyle hayatlarını kaybeden sivillerin sayısının 2017’ye kıyasla 2018’de yükseldiğini kaydediyor.

Rapora göre hava operasyonlarında 1000’den fazla sivil hayatını kaybetti.

Amerikan ordusu geçen yıl 6,823 sorti gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler’in sivil kayıpları tutmaya başladığı 10 yıl içinde ülkede toplamda 32 bin sivil hayatını kaybetti, 60 bin sivil de yaralandı.

Amerika’yla Taleban çatışma halindeyken barış görüşmeleri de yürütüyor. Görüşmelerin bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu.

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