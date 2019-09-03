Afganistan’da 2019 yılında yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü veya yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan’da 2019’un ilk yarısında yaklaşık 4 bin sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Afganistan’da 2019’un ilk yarısında militan gruplara karşı yapılan savaşta, Afgan hükümeti ve NATO liderliğindeki birliklerin neden olduğu artış da dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin sivil öldürüldü veya yaralandı. Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA), en son raporunda, bombalı saldırılar ve hava saldırılarından sonra baskınlar ve çatışmalarda çok fazla sivil zayiat verildiğini belirtti.

UNAMA raporu, Taliban ve DEAŞ militanlarının 531 Afgan’ı öldürdüğünü ve 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında bin 437 kişinin yaralandığını bildirdi. Raporda hükümet yetkilileri, yaşlılar, yardım çalışanları ve din alimleri dahil 985 sivilin militanlar tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi. UNAMA raporunda, hükümet yanlısı güçlerin 717 Afgan’ı öldürdüğü ve 30 Haziran’a kadar 6 ay içinde 680 kişiyi yaraladığı, 2018’deki aynı döneme göre ölü sayısında yüzde 31’lik bir artış kaydedildiği ifade edildi. Raporda, ülke genelinde aynı dönemde en az 144 kadın ve 327 çocuğun öldürüldüğü ve binden fazla kişinin yaralandığı, hava saldırılarında 150’si çocuk olmak üzere 519 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.