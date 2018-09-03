HABER

Afganistan'da 23 DEAŞ üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Afganistan'da 23 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kunar vilayetinde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütünün 23 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

201. Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı Mirvays Safi, güvenlik güçlerinin Savkai ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik havadan ve karadan operasyon başlattığını açıkladı.

Şimdiye kadar 23 örgüt mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Safi, operasyonun süreceğini sözlerine ekledi.

PARTNERSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendiSurvivor'ın yıldızı Merve Aydın evlendi
Gasp şüphelileri yakalandıGasp şüphelileri yakalandı
Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesiCübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da polis ile astsubay arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Formül bulundu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Kraliçeden dikkat çeken 'FETÖ' ziyareti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

Eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur çöplükte kafasında vurulmuş halde bulundu

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan fındık isyanı: Cumhur ittifakı falan diyenler...

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Cübbeli Ahmet'ten sosyal medyayı sallayan tavuk hikayesi

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Adnan Oktar'a ilk ceza! Kaçak yapıları için yıkım kararı

Adnan Oktar'a ilk ceza! Kaçak yapıları için yıkım kararı

'Topal Demet' yakalandı! Tuvalette suç üstü

'Topal Demet' yakalandı! Tuvalette suç üstü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.