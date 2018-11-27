Afganistan'da 25 yolcu kaçırıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinden Mezar-ı Şerif kentine giden 25 yolcunun kaçırıldığı bildirildi.

Belh Valiliği sözcüsü Munir Ahmad Farhad, Taliban militanlarının, Sar-i Pul'dan Mezar-ı Şerif'e giden iki minibüste bulunan 25 yolcuyu, Mezar-ı Şerif'in Karasam bölgesinde araçlarından indirerek kaçırdığını söyledi.

Kaçırılanların sivil olduğunu ifade eden Farhad, yolcuların serbest bırakılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise yolcuları kaçıranların örgütle bağlantısı olmadığı iddia edildi.

