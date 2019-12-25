O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Halk Barış Hareketi üyelerinden 27 kişinin, Balabuluk ilçesinde Taliban tarafından kaçırıldığını söyledi.

Halk Barış Hareketi üyelerinin barışın önemli olduğunu anlatmak için il il dolaşarak halkla buluştuğunu ifade eden Muhib, kaçırılanların nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

Muhib, kaçırılanların serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

