HABER
  3. O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 14:42 | Son Güncelleme

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Halk Barış Hareketi üyelerinden 27 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

O ülkede 27 kişi kaçırıldı!

Farah Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Halk Barış Hareketi üyelerinden 27 kişinin, Balabuluk ilçesinde Taliban tarafından kaçırıldığını söyledi.

Halk Barış Hareketi üyelerinin barışın önemli olduğunu anlatmak için il il dolaşarak halkla buluştuğunu ifade eden Muhib, kaçırılanların nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

Muhib, kaçırılanların serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!
KAPLAN ve PARS TSK’ya teslim edildiKAPLAN ve PARS TSK’ya teslim edildi
Kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralıKayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban Militan farah

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Eylemci alışveriş merkezinin ikinci katından zemine atladı

Katliam gibi saldırı: 122 ölü

Katliam gibi saldırı: 122 ölü

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

98 yaşındaki Prens taburcu oldu! O görüntüler şoke etti!

98 yaşındaki Prens taburcu oldu! O görüntüler şoke etti!

Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.