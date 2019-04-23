Afganistan'da 3 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Çaparhar ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Çaparhar'ın Saluzey bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon yaptığı belirtildi.
Operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürülüğü ifade edilen açıklamada, bir sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyon sonucu ayrıca örgüt elinde rehin tutulan 24 sivilin serbest kaldığı bildirildi.
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