Afganistan’da 3 Günlük Ateşkes Sona Erdi

Afganistan’da Ramazan Bayramı sebebiyle ilan edilen üç günlük ateşkesin sona ermesiyle birlikte Afgan ordusu ve Taleban arasındaki çatışmalar Pazar günü yeniden başladı. Afgan ordusu ülkenin güneyinde bulunan Helmand vilayetinin başkenti olan Leşkergah’a yakın bölgelerde “terörle mücadele operasyonlarını” yeniden başlattıklarını doğruladı. Açıklamada yaşanan çatışmalarda aralarında örgütün bir komutanın da olduğu en az 20 Taleban üyesinin öldürüldüğü belirtildi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Cumartesi günü ateşkes sonrası durumu değerlendirmek üzere askeri komutanlarla video konferans aracılığıyla görüştü. Gani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Afgan liderin görüşmede “Taleban ateşkesi sonlandırır ve çatışmaları yeniden başlatırsa, vatanı ve halkı savunmaya hazır olmalısınız” dediği belirtildi. Helmand yoğun çatışmaların adresi Taleban yetkilileri ise ateşkes sonrası durumla ilgili bir açıklama yapmadı. Afganistan’ın Helmand vilayeti, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecini resmi olarak başlattıkları 1 Mayıs’tan bu yana yoğun çatışmaların adresi.

Ülkede üç günlük ateşkes Taleban’ın talebiyle yürürlüğe girmişti ve ateşkese büyük ölçüde de uyulduğu gözlemlenmişti. Ancak Afganistan’daki gruplar birbirlerini ateşkesi ihlal etmek ve sivil can kayıplarına yol açmakla suçladı. Başkent Kabil’de Cuma günü bir caminin hedef alındığı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı IŞİD üstlendi. Örgüt Kabil’de hafta sonu elektrik kesintisine yol açan şebeke saldırısını da üstlendi. Taraflar Katar’da görüştü Taleban’ı temsil eden müzakereciler ve Afgan hükümetini temsil eden heyet Cuma günü Katar’da biraraya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, her iki taraf da Ramazan Bayramı’nın ardından, tıkanan barış görüşmelerini başlatma ve hızlandırma konusunda taahhütlerinin altını çizdi. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ay Afganistan’dan çekilme takvimini açıklamış ve ülkede bulunan 2.500 ABD askerinin 11 Eylül’e kadar Afganistan’dan tamamen çekileceğini söylemişti. Afganistan’da yaklaşık 7 bin NATO askeri de bulunuyor.