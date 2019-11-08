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Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 10:16 | Son Güncelleme

Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayetinde 3'ü yargıç, biri memur olmak üzere 4 kişi, Taliban militanlarınca öldürüldü.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Pakiya vilayetindeki il mahkemesinde görevli 3 yargıç ve bir memurun, başkent Kabil'e giderken Logar vilayetinin Muhammed Aga ilçesinde Taliban tarafından araçlarından indirilerek kurşuna dizildiğini söyledi.

Rahimi, söz konusu kişilerin herhangi bir suçu bulunmadığı halde Taliban tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Paktiya

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