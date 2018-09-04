HABER

Afganistan'da 3,7 milyon çocuk eğitimden mahrum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:48 | Son Güncelleme

Afganistan'da 3,7 milyon çocuk eğitimden mahrum

KABİL (AA) - Afganistan Eğitim Bakanı Mirveys Belhi, ülkede 3,7 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığını söyledi.

Dünya Okuryazarlık Günü dolayısıyla başkent Kabil'deki Sepidar Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan'ın geri kalma nedenlerinin başında eğitimsizlik geldiğinin altını çizdi.

Ülkesinde eğitimin gelişmesini engellemeye kimsenin hakkı olmadığını dile getiren Abdullah, bir ülkenin gelişmesinde en önemlik faktörün eğitim olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanı Belhi de eğitim eksikliğinin, ülkenin kalkınmamasının temel nedenlerinden ve sosyal değişimin önündeki en büyük engellerden olduğunu belirtti.

Eğitimle bir ülkenin geleceğinin aydınlık olduğunu ifade eden Belhi, eğitimi yaymak ve okuryazarlık oranını arttırmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Belhi, ülkesinde 3,7 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığı bilgisini paylaştı.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtıİcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı
Emoji kullanmada 14'üncüyüzEmoji kullanmada 14'üncüyüz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye temsilcisi Jeffrey ile görüştü

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.