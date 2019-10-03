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Afganistan'da 4 yılda 12 binden fazla çocuk öldü ya da sakat kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:52 | Son Güncelleme

BM raporunda, 2015 ve 2018 yılları arasında öldürme, yaralama, sakat bırakma, savaşçı olarak kullanma ve cinsel tacizde bulunma gibi çocuklara yönelik 14 bin ihlal belgelendi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan'da 2015-2018 yılları arasında 12 bin 500'den fazla çocuğun öldüğü ya da sakatlandığını bildirdi

Afganistan'da savaşın çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koyan ve dördüncüsü yayımlanan BM raporunda, son dört yılda çocuklara karşı işlenen öldürme, yaralama, sakat bırakma, savaşçı olarak kullanma ve cinsel tacizde bulunma gibi 14 bin ihlal belgelendi.

Rapora göre, Afganistan'da 2015 ve 2018 arasında 12 bin 500'den fazla çocuk öldü ya da sakatlandı.

Taliban ve DEAŞ'ın çocukları savaşçı olarak kullanmaya devam ettiğine dikkati çekilen raporda, 800'den fazla okul ve hastaneye de saldırı düzenlendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan BM çocuklar savaş

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