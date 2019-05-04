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Afganistan'da 43 DEAŞ üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Afganistan'da 43 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kunar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 43 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Kunar Vali Yardımcısı Gul Muhammed Bidar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kunar'ın Çapa Dere ilçesine bağlı Digel Ser bölgesindeki DEAŞ kampına hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 43 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü belirten Bidar, öldürülenler arasında Özbekistan ve Pakistan uyruklu teröristlerin de bulunduğunu ifade etti.

Bidar, bu operasyonla DEAŞ'ın önemli kamplarından birinin imha edildiğini bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Kunar'daki operasyonda Özbekistanlı teröristlerin elebaşının da öldürüldüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan DEAŞ Kunar

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