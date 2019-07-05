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Afganistan’da 5 okul daha Türkiye Maarif Vakfına devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 14:50 | Son Güncelleme

Afganistan’da FETÖ iltisaklı 5 yeni okulun yönetimi daha Türkiye Maarif Vakfına devredildi.Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlıkları arasında 2018 yılında imzalanan Afgan-Türk Okullarının yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devrine dair anlaşmaya istinaden, Afganistan’daki Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi, Kabil Kız Lisesi, Kabil Dâru’l-Ulûm Lisesi, Kabil Bereket Uluslararası Lisesi ve Kandahar İlkokulunun Türkiye Maarif Vakfına devri 5 Temmuz’da gerçekleşti.

Afganistan’da FETÖ iltisaklı 5 yeni okulun yönetimi daha Türkiye Maarif Vakfına devredildi.
Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlıkları arasında 2018 yılında imzalanan Afgan-Türk Okullarının yönetiminin Türkiye Maarif Vakfına devrine dair anlaşmaya istinaden, Afganistan’daki Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi, Kabil Kız Lisesi, Kabil Dâru’l-Ulûm Lisesi, Kabil Bereket Uluslararası Lisesi ve Kandahar İlkokulunun Türkiye Maarif Vakfına devri 5 Temmuz’da gerçekleşti. Böylelikle iki ülke arasında 26 Şubat 2018 tarihinde imzalanan ve Birleşmiş Milletler Sekretaryası tarafından geçtiğimiz günlerde tescil edilen uluslararası anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun Türkiye Maarif Vakfına devri tamamlanmış oldu.

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