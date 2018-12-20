Afganistan'da 5 sürücü kaçırıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde 5 sürücünün Taliban militanlarınca kaçırıldığı bildirildi.

Samangan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Munir Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Samangan'ın Dere-i Suf ilçesinde Mezar-ı Şerif kentinde giden yük arabalarını Çapçal bölgesinde durdurarak sürücüleri kaçırdığını belirtti.

Kaçırılanların sayısının henüz bilinmediğini ifade eden Rahimi, militanların iki yük arabasını da ateşe verdiğini söyledi.

Samangan İl Şura Başkanı Raz Muhammad ise militanların 5 sürücüyü kaçırdığını kaydetti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

