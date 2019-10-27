Afganistan’da 53 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan ordusu, Faryab vilayetinde 53 Taliban militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Afganistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün gece Faryab vilayetine bağlı Peştun Kot bölgesinde güvenlik noktasına saldıran Taliban militanlarına karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, saatlerce süren çatışmada en az 53 Taliban militanının öldürüldüğü ifade edildi. Çıkan çatışmada Qari Alauddin, Sufi Hamidullah ve Qari Mohammad Din adlı Taliban’ın üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü belirtildi.

