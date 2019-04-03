Afganistan'da 6 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.
Operasyonda 6 DEAŞ mensubun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, öldürülenlerden birinin örgüt elebaşlarından olduğunu belirtti.
Hogyani, terör örgütlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.
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