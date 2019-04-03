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Afganistan'da 6 DEAŞ üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

Afganistan'da 6 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın 6 üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda 6 DEAŞ mensubun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, öldürülenlerden birinin örgüt elebaşlarından olduğunu belirtti.

Hogyani, terör örgütlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Açin Afganistan DEAŞ Nangarhar

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