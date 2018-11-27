Afganistan'da 6 milyon kişi insani yardıma muhtaç

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Afganistan'da bu yıl daha önce görülmemiş düzeyde kuraklık yaşandığını ve ülkede yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

UNICEF Afganistan İletişim Şefi Alison Parker, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan ve uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Parker, ülkede on yıllardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde "dehşet verici" etkileri olduğunu belirterek, 2018'in de ülkedeki şiddet olayları, şimdiye kadar görülmemiş kuraklık, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk nedeniyle çok zorlu geçtiğine işaret etti.

Afganistan'da, yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Parker, 3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve bunların yüzde 60'ını da kız öğrencilerin oluşturduğunu aktardı.

"Çocuklar için durum çok korkunç ve ihtiyaçları devasa." diyen Parker, 2018'in ilk çeyreğinde 5 bin Afgan çocuğun öldüğünü veya yaralandığını ve bu rakamın geçen yılın toplamına eşit olduğunu söyledi.