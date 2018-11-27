HABER

Afganistan'da 6 milyon kişi insani yardıma muhtaç

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:51 | Son Güncelleme

UNICEF, Afganistan'da yarısı çocuk toplam 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Afganistan'da bu yıl daha önce görülmemiş düzeyde kuraklık yaşandığını ve ülkede yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

UNICEF Afganistan İletişim Şefi Alison Parker, BM Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan ve uluslararası toplumun Afgan halkı ve hükümetiyle dayanışmasını içeren "Afganistan Konferansı"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Parker, ülkede on yıllardır devam eden çatışmaların çocuklar üzerinde "dehşet verici" etkileri olduğunu belirterek, 2018'in de ülkedeki şiddet olayları, şimdiye kadar görülmemiş kuraklık, gıda güvensizliği ve artan yoksulluk nedeniyle çok zorlu geçtiğine işaret etti.

Afganistan'da, yarısı çocuk olmak üzere 6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Parker, 3 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ve bunların yüzde 60'ını da kız öğrencilerin oluşturduğunu aktardı.

"Çocuklar için durum çok korkunç ve ihtiyaçları devasa." diyen Parker, 2018'in ilk çeyreğinde 5 bin Afgan çocuğun öldüğünü veya yaralandığını ve bu rakamın geçen yılın toplamına eşit olduğunu söyledi.

Parker, Afganistan'daki çatışmaların 2019 itibarıyla 40. yılına gireceğini anımsatarak, Cenevre'deki konferansa katılacak liderlere, Afganistan'daki şiddetin bir an evvel sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

- BMMYK hava yardımı başlattı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch da Afganistan'da şiddet olayları ve devam eden kuraklıktan ötürü yerinden edilenler için hava yoluyla yardım başlattıklarını bildirdi.

Nisan ayından bu yana yaklaşık 250 bin kişinin yerinden edildiğini anlatan Baloch, ilk etapta 12 uçuşla 15 bin 100 ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çadır yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Öte yandan, konferansın ilk gününde ülkedeki sorunlara ilişkin açılış konuşmaları ve paneller düzenlenirken, ikinci ve son gününde ise 70'ten fazla ülkeden gelen katılımcılarla "Bakanlar Konferansı" yapılacak.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kaumi ve BM temsilcileri konferansın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın temsil etmesi bekleniyor.

16 kameralı telefon geliyor! İlk adım atıldı...16 kameralı telefon geliyor! İlk adım atıldı...
Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldiBatman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi
Japon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacakJapon deprem uzmanı: Marmara'da 7.4 şiddetinde deprem olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Afganistan Konferansı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch UNICEF Afganistan İletişim Şefi Alison Parker

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

Kayseri'de 15 yıllık karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet: Eşim bana o fotoğrafı gönderip...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

İlginizi Çekebilir

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.