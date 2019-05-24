HABER

Afganistan'da 600 bin çocuğun hayatı gelecek üç haftaya bağlı

24.05.2019 21:28 | Son Güncelleme

UNICEF, Afganistan'da uzun yıllardır süren savaş, kuraklık felaketleri ve sel baskınları nedeniyle beş yaşın altındaki yaklaşık 600 bin çocuğun açlıktan ölümle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından hazırlanan raporda, Afganistan'da yetersiz beslenme nedeniyle özel bakıma gereksinim duyan çocuklariçin bu yıl yeterli bütçe oluşturulmadığına dikkat çekildi ve bağış çağrısında bulunuldu.

Durumları acil olan çocukların yüzde 60'ına yeterli gıda temin edilebilmesi için gelecek üç hafta içinde yaklaşık 6 milyon 300 bin euro gerektiği belirtilen raporda, kaynak temin edilememesi durumunda 600 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısı yapıldı.

Bir UNICEF yetkilisi ise Afganistan'ın dışında yine iç savaşların olduğu Yemen ve Güney Sudan'da da çocukların yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölüm riski altında yaşadıklarını belirtti.

Yetersiz beslenen çocukların bağışıklık sistemi çöktüğü için düzenli beslenen akranlarının kolaylıkla atlatabileceği hastalıklara yenik düşebiliyor. Bu çocukların sağlıklı çocuklara göre ölüm riski 11 misli fazla.

Afganistan'dason yıllarda çatışmalar, aşırı kuraklık ve sel baskınları nedeniyle birçok aile hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ülkede Taliban ve IŞİD'e yönelik mücadele nedeniyle günlük çok sayıda can kaybı yaşanıyor.

dpa/DW/TY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!
Trump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzniTrump’tan Barr’a Gizli Bilgileri Açıklama İzni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına yanıt

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Siz bir de annesini görün! Beğeni yağdı

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

Yine olay oldu! 'Yerin dibine geçmek...'

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten çok sert sözler: Asıl terörist Trump!

Çok sert sözler: Asıl terörist Trump!

Donald Trump onay verdi! ABD ek asker gönderiyor

Gerilim adım adım tırmanıyor! Ve onayladı

Fransa’nın Lyon kentinde patlama! Yaralılar var

Fransa'da patlama! Yaralılar var

Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

Ülke yasta! Korkunç görüntüler: Tek tek atladılar

12 yaşındaki makyaj fenomeninin doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.