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Afganistan'da "7. Uluslararası Güvenlik Konferansı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

Afganistan'da "7. Uluslararası Güvenlik Konferansı"

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen "7. Uluslararası Güvenlik Konferansı" başladı.

Konferansa İran, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Türkmenistan, Norveç, Hollanda, İngiltere ve Sri Lanka başta olmak üzere 15 ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Konferansta konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Esmatullah Ergaşov, Afganistan'a barışın gelmesi için Özbekistan'ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Ergaşov, Taliban'ın, doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmesiyle barışı sağlayabileceklerini ve ABD'nin de bu konuda büyük rol oynayabileceğini belirtti.

Barış görüşmelerinin başlaması için Afganistan hükümetinin talebi üzerine Taliban yetkilileriyle temas kurduklarını belirten Ergaşov, görüşmelerin hala devam ettiğini kaydetti.

Afganistan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Rangin Dadfar Spanta ise Afganistan'a barışın gelmesi için komşu ülkelerin önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Spanta, hep birlikte hareket edildiği takdirde ülkede barış havasının yaşanacağının altını çizdi.

Uluslararası Güvenlik Konferansı, yarın akşam sona erecek.

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7. Uluslararası Güvenlik Konferansı Afganistan Herat

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