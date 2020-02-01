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Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü

KABİL (AA) - ABD birliklerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Nematullah Timuri, yaptığı açıklamada, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda, sivillerin de hedef alındığını ifade eden Timuri, 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Timuri, Kunduz Valiliğinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada ise Kunduz'da Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısında sivillerin kayıp verip vermediğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Kunduz

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