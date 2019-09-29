Afganistan’da ABD İşgalinden Sonra Dördüncü Başkanlık Seçimi

Uzmanlar seçimleri Afganistan’da 2014’te yapılan seçime benzetiyor. Hem 2014’te hem de şimdi yarış mevcut Devlet Başkanı Eşref Gani ve Abdullah Abdullah arasında geçti. Her iki seçime de yolsuzluk ve hile iddiaları damgasını vurdu. Şiddet içeren saldırılar her iki seferde de bazı sandıkların kapanmasına neden oldu. Bu kez Taleban saldırıları nedeniyle yaklaşık 468 sandık kapatıldı.

Gözlemcilere ve seçim merkezlerine göre 9,6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oldukça düşük oldu.

Taleban tehdidi, kötü yönetim ve hükümet yetkililerinin görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları ülke siyasetindeki bu belirsiz dönemi tetikleyen unsurlardan.

Afganistan’da halk 2001’deki ABD işgalinin ardından ülkenin dördüncü başkanlık seçimi için Cumartesi günü sandık başına gitti. Ancak seçimin ardından belirsizliklerin ve kaosun hakim olduğu bir dönemin başlamasından endişe ediliyor.

Bu kez ABD arabulucu olmayabilir

2014’teki seçimlerde yolsuzluk iddiaları ve kaosun ardından ABD devreye girerek ülkenin daha fazla şiddet olayına sürüklenmemesi için birlik hükümeti oluşturulmasını sağlamştı. Gani devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş, Abdullah Abdullah için de yeni bir görev olan icra başkanlığı verilmişti.

Uluslararası uzmanlar bu kez seçimlerde bir arabuluculuk olmayacağı görüşünde. Seçimlerden hemen önce ABD Afgan yönetimine yolsuzluk uyarısı yaptı. Dışişleri Bakanı Pompeo yaptığı açıklamada 160 milyon dolarlık yardımın durdurulduğunu bildirdi, bunun nedeninin de Afgan hükümeti içindeki kabul edilemez yolsuzluk olduğunu kaydetti.

Bir sonraki adım olarak ülkenin dört bir yanından sandıklar başkent Kabil’deki Bağımsız Seçim Komisyonu’nda toplanacak. İlk sayımlar sandıkların bulunduğu yerlerde yapılmıştı. Daha sonra oylar bölge merkezlerine buradan da başkente gönderilecek.

Savaşın sürdüğü Afganistan’da uzmanlara göre bu süreç oldukça zor ve yavaş ilerleyecek.

Adaylardan Abdullah Abdulah en büyük korkusunun oy sahtekarlığı olduğunu söylüyor.