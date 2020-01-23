HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganistan'da ABD saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'da ABD saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Afganistan'da ABD saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent bölgesinde ABD öncülüğündeki güçlerin düzenlediği hava saldırısında 6'sı kadın ve çocuk, 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından açıklanan rapora göre, Şindent bölgesinde 8 Ocak'ta ABD öncülüğündeki NATO güçleri tarafından Taliban mevzilerine yönelik düzenlenen hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.

Saldırıda 3 çocuk ve 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Afganistan'daki yabancı ve yerel güçlere, çatışmalarda sivillerin korunmasına azami önem göstermeleri çağrısında bulunan AIHRC, "Afganistan'daki çatışmalarda zarar gören sivillerin sayısının artmasından ve uluslararası insan haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesinden ciddi endişe duyulduğunu" vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yıl içinde 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Türk Eğitim-Sen’den YÖK’e üniversitelerde tayin çağrısıTürk Eğitim-Sen’den YÖK’e üniversitelerde tayin çağrısı
Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test ettiBakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Kasım'da yasaklanmıştı! 'Çakar Lamba' korsana düştü

Yasaklanmıştı! Korsana düştü

Son 48 saatte 36 bin sivil daha İdlib'den Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

36 bin kişi daha Türkiye'ye doğru geldi

Kanlar içinde yolda bulduğu köpeği tedavi ettirip sahiplendi

Bulunduğunda bu haldeydi...

FETÖ’nün en kritik isimlerinden Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi

Son dakika! Diyarbakır'da 2.3 ton esrar ele geçirildi

Dev operasyonda ele geçirildi! 2.3 ton...

Taksim metrosunda uyuyan çocuk yürekleri sızlattı

Taksim metrosunda yürek yakan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.