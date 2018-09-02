Afganistan’da ABD ve NATO birliklerinin yeni komutanı göreve başladı

Miller, Afganistan’da “zorlu bir mücadele” içinde olacaklarını söyledi.Afganistan'daki NATO ve ABD birliklerinin yeni komutanı General Scott Miller'in Pazar günü başkent Kabil'de düzenlenen törenle görevi devraldığı bildirildi. İki yıldır NATO ve ABD birliklerinin komutanlığını yürüten ABD'li General John Nicholson'dan görevi devralan Miller, "zorlu bir mücadele” içinde olacaklarını söyledi. Afganistan'da radikal İslamcı Taliban ve IŞİD'in saldırılarının son zamanlarda arttığı gözlemleniyor.

Afganistan'da daha önce de görev yapmış olan, Ortak Özel Harekât Komutanlığı’nın (JSOC) eski komutanı General Miller törende yaptığı konuşmada, "başarılı olmak için düşmana ve çevreye uyum sağlamayı öğrenmeliyiz” dedi.

"Savaşı sona erdirme zamanı geldi”

Görevi devreden General John Nicholson törendeki konuşmasında, "Taliban içinde de barış isteyenler olduğunu tahmin ediyorum ancak savaşmaya devam etmeleri yönünde cesaretlendiriliyorlar” dedi. Nicholson, "Afganistan’da savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” şeklinde konuştu.