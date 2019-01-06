Afganistan'da altın madeninde göçük: 30 ölü, 15 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu en az 30 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.
Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kohistan'ın Şapu bölgesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre 30 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 15 işçinin yaralandığını söyledi.
Nazari, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Sözcü, söz konusu madende binlerce işçinin kanunsuz bir şekilde kazı yaptığını dile getirdi.
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