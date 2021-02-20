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Afganistan’da art arda üç saldırı: 5 ölü, 2 yaralı

20.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de arka arkaya gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Afganistan’ın başkenti Kabil’de polis tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde arka arkaya 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de arka arkaya gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de polis tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde arka arkaya 3 ayrı patlama meydana geldiği bildirildi. Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz, ilk 2 patlamanın 15 dakika arayla gerçekleştiğini, 3. patlamanın 2 saat sonra gerçekleştirildiğini kaydetti. Patlamalar sonucu toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade eden Faramarz, ilk patlamanın bir sivile ait otomobili hedef aldığını, araç içinde bulunan 2 yolcunun yaralandığını aktardı. Faramarz, 2. patlamanın Kabil’in kuzeybatısında ulusal ordu askerlerinin bulunduğu bir aracı hedef aldığını, 2 askeri personel ile yoldan geçen 1 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti. Faramarz, 3. patlamanın Kabil’in batısında bulunan bir polis arabasını hedef aldığını ve 2 polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis Sözcüsü Faramarz, Kabil polisinin olaya ilişkin soruşturma başlattığını ve saldırıları henüz üstlenen bir örgütün olmadığını belirtti.

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