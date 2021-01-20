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Afganistan’da askeri araca saldırı: 3 asker öldü

20.01.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Afganistan’ın Herat kentinde bir askeri araca yönelik saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.Afganistan’ın batısında yer alan Herat kentinde kentinde bir askeri araca sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan’ın Herat kentinde bir askeri araca yönelik saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Afganistan’ın batısında yer alan Herat kentinde kentinde bir askeri araca sabah saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Araçta bulunan 3 asker hayatını kaybetti. Herat polisi sözcüsü Abdul Ahad Walizada, “Belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen suikastta 4 asker de yaralandı” dedi.
Dün akşam ise yerel saatle 22.30 sıralarında Herat vilayetinin İncil ilçesinde bir polis kontrol noktası önceden yerleştirilen patlayıcı ile hedef alınmış, 6 polis yaralanmıştı.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

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