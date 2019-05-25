Afganistan'da askeri helikopter acil iniş yaptı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nevzad ilçesinde bir askeri helikopterin acil iniş yaptığı bildirildi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevzad ilçesinde yabancı güçlere ait bir askeri helikopterin acil iniş yaptığını söyledi.

Helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını ifade eden Zuvak, helikopterdekilerin yara almadan kurtarıldığını belirtti.

Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu bilgisi paylaşılmadı.

